Sky – Inter, Kolarov è negativo al tampone: sarà a disposizione di Conte

Era l’ultimo giocatore dell’Inter ad essere positivo al Covid-19 e per Aleksándar Kolárov ora il calvario sembra essere finito. Secondo quanto riferito da Sky, infatti, il terzino serbo è risultato negativo al Coronavirus dagli ultimi test effettuati. Sarà così a disposizione dell’Inter e di Antonio Conte, che lo aspetta ad Appiano per allenarsi in gruppo con i compagni. Praticamente impossibile la sua presenza in Inter-Bologna che, lo ricordiamo, sarà visibile in esclusiva su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento.

Il difensore classe ’85 aveva riscontrato la positività al Coronavirus il 17 novembre e a confermarlo era stata la stessa società attraverso una nota ufficiale. Ora il tecnico leccese potrà contare su un’opzione in più per il suo schieramento tattico, con Kolarov che non vede l’ora di aiutare la squadra.

