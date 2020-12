Inter-Bologna, Conte in conferenza: “Sensi non è pronto. Nainggolan? Sui singoli chiedete ai dirigenti”

Giorno di vigilia di Inter-Bologna, decima giornata di Serie A che vedrà i nerazzurri scendere in campo domani alle ore 20.45 a San Siro per ospitare i ragazzi di Mihajlovic. La gara coi rossoblu arriva qualche giorno prima della fondamentale sfida di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, che potrebbe clamorosamente portare i nerazzurri agli ottavi di finale. Antonio Conte, come di consueto, ha risposto alle 14.00 in conferenza stampa alle domande dei giornalisti. Ecco le sue parole rilasciate in conferenza e riportate in tempo reale da PassioneInter. Segui Inter-Bologna live e in esclusiva su DAZN. Attiva Ora.

Soddisfazione per la vittoria in Champions – “La cosa che mi ha reso più orgoglioso è il fatto che ci siamo tappati le orecchie, abbiamo pensato solo a giocare e fare del nostro meglio”.

Gestione della settimana – “Per quanto riguarda la stanchezza è inevitabile accusarla, giocando 4 partite in 11 giorni. In vista del Bologna abbiamo avuto un giorno in più per recuperare, ma sicuramente è questa la difficoltà maggiore”.

Più difficoltà in casa che in trasferta – “L’anno scorso abbiamo perso in una maniera incredibile, perché vincevamo 1-0 una partita dominata e poi abbiamo sbagliato un rigore, siamo rimasti in 10 ed abbiamo preso due gol in contropiede. Quella volta di arrabbiai molto ed era difficile spiegarla, ma al tempo stesso sappiamo che il Bologna è una squadra forte e determinata. Ha avuto una settimana di tempo per preparare la partita, quindi dovremo fare molta attenzione ma vogliamo dare continuità al nostro percorso”.

Rimonte – “Se le statistiche dicono che andiamo in svantaggio più spesso vorrà dire che dovremo essere più bravi. Ad ogni modo con gli stadi vuoti parlare di casa e trasferta diventa difficile, perché l’ambiente non ti dà qualcosa in più o in meno giocare in uno stadio piuttosto che in un altro”.

Concentrazione migliorata – “Sicuramente il risultato finale condiziona tutti i giudizi, ma detto questo cerchiamo di migliorare sempre tutto, sia dal punto di vista tattico che mentale e di approccio. Si può sempre migliorare su tutto”.

Nainggolan – “Non ha recuperato, quindi non sarà a disposizione. Poi per le situazioni individuali dovete chiedere ai dirigenti, non a me”.

Sensi – “Non è pronto”.

Barella – “Anche lui come tutta la squadra può e deve migliorare. Sa benissimo che ha dei margini di miglioramento e sa dove può lavorare e migliorare, anche perché è molto giovane. Rimanendo umili e con i piedi per terra lui ha margini di miglioramento importanti”.

Importanza della condizione atletica – “Bisogna essere bravi a calibrare i momenti in cui si può lavorare, perché se si gioca ogni tre giorni è difficile pensare di lavorare da un punto di vista fisico. Noi ci auguriamo di continuare a giocare ogni tre giorni perché significa andare avanti nelle varie competizioni. Fisicamente dovremo essere bravi a calibrare il lavoro”.

