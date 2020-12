Inter-Bologna, i convocati di Mihajlovic: ben quattro assenti pesanti

L’anticipo serale del sabato della decima giornata di Serie A vedrà sfidarsi Inter e Bologna. Il match, in programma per domani sera alle ore 20.45 a San Siro, rappresenterà per i nerazzurri un antipasto della sfida momentaneamente più importante della stagione: l’ultima gara del girone eliminatorio di Champions League. Battendo lo Shakhtar Donetsk mercoledì e sperando in un non pareggio tra Real Madrid e Borussia Mönchengladbach, infatti, la squadra di Conte sarebbe clamorosamente qualificata per gli ottavi di finale.

Nel frattempo, dopo la conferenza stampa Sinisa Mihajlovic ha reso noto l’elenco dei convocati per la trasferta del Meazza. Quattro assenze pesanti: Skov Olsen, Dijks, Orsolini e Santander.

Portieri: Da Costa, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Calabresi, Danilo, De Silvestri, Hickey, Khailoti, Mbaye, Paz, Tomiyasu.

Centrocampisti: Baldursson, Dominguez, Kingsley, Medel, Schouten, Soriano, Svanberg.

Attaccanti: Barrow, Palacio, Rabbi, Sansone, Vergani, Vignato.

