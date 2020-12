Oscar Damiani (ag. Agoumé): “Interesse del Bayern Monaco? Oggi non interessa, è focalizzato sullo Spezia”

Intervistato da Tuttomercatoweb, il noto intermediario di mercato Oscar Damiani, protagonista della trattativa che ha portato Lucien Agoumé all’Inter, ha parlato proprio del futuro del talento francese. Al momento in classe 2002 è in prestito allo Spezia, ma recentemente sono circolate delle voci di mercato che lo vorrebbero nel mirino di un club importantissimo come il Bayern Monaco.

“Purtroppo non ha molto spazio per giocare in questo momento. Quando è sceso in campo ha fatto bene, sta facendo una grande esperienza. È un ragazzo maturo, anche se non gioca trae aspetti positivi e sa farsi trovare pronto. Mi aspetto che abbia più spazio, lo merita e non si monta la testa, è già maturo. Oggi non conta ascoltare le voci, ma focalizzarsi sulla sua esperienza allo Spezia, sperando che inizi ad avere più spazio”, ha affermato Damiani.

