Inter, Conte lapidario su Nainggolan: “Non ha ancora recuperato. Poi per le situazioni dei singoli chiedete ai dirigenti”

Tra i vari problemi del centrocampo dell’Inter, falcidiato nei primi mesi di stagione da infortuni, squalifiche, casi Covid e calciatori non integrati, uno degli elementi che sta riscontrando maggiori difficoltà è Radja Nainggolan. Il centrocampista belga è stato dapprima out per qualche tempo causa contagio, per poi infortunarsi muscolarmente e, secondo quanto affermato da Antonio Conte in conferenza stampa, essere ancora alle prese con il recupero dalla lesione. I problemi del Ninja però non sono solo di natura fisica: la sua permanenza in nerazzurro è stata piuttosto forzata, e l’impiego in campo con il contagocce lo conferma.

A domanda diretta, Conte in conferenza non ha voluto fare giri di parole: “Non ha ancora recuperato, quindi non sarà a disposizione. Poi per le situazioni individuali dovete chiedere ai dirigenti, non a me”, ha affermato, passando la palla alla dirigenza per quanto riguarda il suo eventuale futuro lontano da Milano.

