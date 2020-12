Inter-Shakhtar, il tecnico Castro sugli infortunati: “Siamo in difficoltà. Ecco i calciatori ko”

Se l’Inter, prima della gara di Champions League, è attesa dall’impegno interno contro il Bologna in Serie A, lo Shakhtar Donetsk sarà invece in campo contro il Mynaj, 11esimo in classifica nel campionato ucraino. Nonostante l’impegno sulla carta abbordabile per gli uomini di Luis Castro, quest’ultimo in conferenza stampa non ha voluto distogliere l’obiettivo dalla gara in campo nazionale: “Inquadro le prossime partite nella prospettiva di dover cercare sempre la vittoria. Ora guardo solo alla prossima gara, dobbiamo pensare volta per volta”.

Poi, un punto sugli infortunati di casa Shakhtar, anche in vista della Champions: “Moraes, Kornienko, Ismaily e Konoplyanka sono infortunati, mentre Vyunnik si è appena aggregato alla squadra. Ci sono sempre difficoltà nel mettere insieme la formazione, ma in realtà siamo già abituati a questa situazione. Tutti quelli che stanno preparando la partita stanno lavorando con un grande desiderio di fare bene, non dobbiamo dimenticare che ne abbiamo avuta un’altra due giorni fa. Il calendario è duro, ma penso che faremo bene”.

