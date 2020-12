Zidane alla vigilia del Siviglia: “Riposo in vista della Champions? Domani la gara più importante”

L’Inter si giocherà il suo futuro in Champions League nella serata di mercoledì, quando scenderà in campo al Meazza nella sfida contro lo Shakhtar Donetsk. I nerazzurri non saranno però padroni del proprio destino, poiché dovranno sperare che in quel di Valdebebas Real Madrid e Borussia M’Gladbach non chiudano la loro gara con un pareggio.

Nella conferenza stampa tenuta alla vigilia dell’impegno di campionato con il Siviglia il tecnico Zinedine Zidane ha parlato anche della preparazione in vista della Champions League: “Per noi la gara più importante è quella di domani, non possiamo permetterci di guardare oltre. Ci piacciono le sfide come questa, dobbiamo lottare contro un ottimo avversario. La nostra è una situazione complicata, ma io mi fido dei miei calciatori”.