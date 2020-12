CdS – Le scelte con il Bologna in ottica Champions: torna D’Ambrosio, Conte cambia gli esterni

Sabato sera l’Inter scenderà in campo allo stadio Giuseppe Meazza per l’importante gara di campionato contro il Bologna, ma la testa non potrà non essere rivolta già all’impegno di Champions League con lo Shakhtar Donetsk. Il prossimo mercoledì, infatti, gli uomini di Antonio Conte si giocheranno l’accesso agli ottavi della massima competizione continentale, importante sia nel percorso di crescita che la squadra sta compiendo sia dal punto di vista economico.

Ragion per cui le scelte di Antonio Conte saranno condizionate dalla necessità del turn-over in vista della Champions. Riposerà senza dubbio Nicolò Barella, sempre impiegato fin qui ed alle prese con un piccolo problema fisico. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, è probabile il rientro di Danilo D’Ambrosio in difesa, mentre sugli esterni Achraf Hakimi ed Ivan Perisic dovrebbero scendere in campo al posto di Darmian e Young. In attacco spazio ad Alexis Sanchez.

La probabile formazione:

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Sanchez, Lukaku

