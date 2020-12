Inter-Bologna, il polpaccio di Barella non preoccupa: la gestione di Conte

Il fastidio al polpaccio accusato da Barella dopo la battaglia di Mönchengladbach non preoccupa lo staff medico dell’Inter.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, ieri c’è stata una seduta defaticante per tutti e si aspetta l’allenamento di oggi per scongiurare il peggio. Le condizioni di Barella non destano particolari preoccupazioni ma è possibile che Conte comunque conceda un turno di riposo al suo soldatino.

