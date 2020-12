Sky – Inter-Bologna, Barella a riposo? Conte cambia: scalpitano Vidal e Sanchez

L’Inter questo pomeriggio si è allenata in vista dell’impegno casalingo in programma sabato a San Siro contro il Bologna. Come riportato da Sky Sport Barella, che ha accusato un leggero affaticamento contro il Borussia, potrebbe non partire dal primo minuto.

Con ogni probabilità ci sarà dal primo minuto Vidal che ha scontato il turno di squalifica in Champions League. Possibile cambio anche in attacco con Sanchez che potrebbe far riposare uno tra Lautaro e Lukaku.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<