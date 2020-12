Di Natale: “Lukaku una forza della natura. De Paul top player, via solo per 40/50 milioni”

Non che servisse una doppietta in una gara decisiva di Champions League per determinare il valore di Romelu Lukaku, ma va detto che la prestazione superlativa del gigante belga contro il Borussia M’Gladbach non è passata inosservata agli occhi di molti. Il centravanti dell’Inter ha ricevuto numerosi complimenti ed attestati di stima, che si sono uniti alle prime pagine che soprattutto in Italia gli sono stata dedicate negli ultimi due giorni. Anche l’ex attaccante Totò Di Natale, intervistato da tuttomercatoweb.com, ha definito Lukaku una forza della natura. Ecco la sua intervista con un parere anche sul futuro di De Paul:

Lukaku invece che impressione le fa?

“Lukaku è uno dei più forti al mondo, ha potenza, tiene palla, fa salire tutti, segna. E’ una forza della natura”.

Veniamo a De Paul: che cosa gli consiglia per il suo futuro?

“E’ un giocatore importante per l’Udinese, ha dimostrato attaccamento alla maglia anche nelle difficoltà. Sta dando tanto alla squadra, anche da capitano. Per il suo futuro dipende da lui se vuol restare o meno. Di sicuro ora è un top player. Dipende da lui dicevo e anche dalla società. Bisogna vedere se eventualmente arriva un’offerta da 40-50 milioni”.

