Inter-Borussia M, Conte ricordi lo Slavia Praga? Vietato sbagliare una seconda volta

Battere il Borussia Mönchengladbach per dimenticare il derby ma soprattutto per non commettere lo stesso errore fatto la stagione scorsa all’esordio in Champions League con lo Slavia Praga. Come riportato da La Gazzetta dello Sport è questa la doppia missione dell’Inter.

Non vincere questa sera potrebbe dire impennare già la strada per gli ottavi. L’Inter pareggiò 1-1 con lo Slavia e i due punti persi in casa pesarono alla fine sull’eliminazione. La squadra nerazzurra è cambiata, si è rafforzata e non può permettersi a sto giro un’altra bocciatura nei gironi.

Gli ottavi di Champions League mancano da 8 anni, sono passati 3144 giorni da quell’Inter-Marsiglia. Oggi la vittoria conta più della prestazione ma guai a dirlo a Conte. Questa sera in campo dovrà andarci un’Inter tosta e motivata: steccare la prima del girone in casa, contro l’avversaria più abbordabile, potrebbe essere doloroso.

