Inter-Borussia M, Darmian: “Siamo rammaricati. Occasione persa, ma noi bravi a rialzarci”

Buona la prima da titolare per Matteo Darmian: l’esterno ha giocato dal primo minuto nell’esordio europeo dell’Inter, fornendo una buona prestazione e sfiorando in due occasioni il gol.

Il difensore ha parlato, al termine del match, ai microfoni di “Champions League Live” su “Canale 5“: “Per quello che si è visto meritavamo di vincere, sapevamo quanto era importante. Siamo rammaricati perché commentiamo un pareggio che, per quanto si è visto ci sta stretto”.

“Per come si era messa” – continua Darmian – “siamo stati comunque bravi a riprenderla e portare a casa pareggio. Occasione persa per la sconfitta del Real? Sicuramente volevamo la vittoria, ce l’abbiamo messa tutta, purtroppo è arrivato un pareggio, siamo un po’ rammaricati come dicevo. Pensiamo alla prossima, abbiamo solo due giorni per farci trovare pronti”.

Ai microfoni dell’UEFA: “”Lukaku è una grande persona e un grande attaccante. Lo conoscevo da quando eravamo compagni di squadra al Manchester United quindi sono perfettamente consapevole di che tipo di giocatore sia. Sta segnando tantissimi gol e speriamo che continui così “.

