Inter-Borussia M, la grande chance di Eriksen. Conte e i tifosi lo aspettano: la svolta arriva in Europa?

La scintilla tra Eriksen e l’Inter potrebbe accendersi questa sera in Champions League. Se lo augura Conte, se lo augurano i tifosi nerazzurri: come riportato da La Gazzetta dello Sport, il fantasista danese è in pole per una maglia da titolare sulla trequarti.

Sensi non è al meglio, come confermato dallo stesso tecnico in conferenza stampa che ha approfittato per lanciare un messaggio all’ex Tottenham: “Eriksen si sta allenando bene, sa che può dare di più e sa che noi ci aspettiamo di più E’ importante che dia quella sensazione di miglioramento”.

Eriksen avrà così un’occasione grande per prendersi finalmente l’Inter, per far ricredere tutti gli scettici, per dimostrare che in questa squadra può starci e per tornare ad essere quel giocatore meraviglioso ammirato in maglia Spurs.

