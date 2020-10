Inter, troppi gol presi e poco equilibrio. Conte corre ai ripari: tentazione Darmian contro il Borussia M

Conte è chiamato a correre ai ripari e ad aggiustare qualcosa visti i troppi gol presi in questa prima parte di campionato. Potrebbe essere Matteo Darmian la soluzione in casa Inter. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’ex Manchester United è in ballottaggio a sinistra con il più offensivo Perisic in vista dell’esordio in Champions League questa sera contro il Borussia Mönchengladbach.

Darmian potrebbe servire a riequilibrare l’assetto ultra-offensivo ma soprattutto aiutare da quella parte Kolarov, protagonista di un avvio di campionato non del tutto esaltante. In attesa del rientro di Young, il laterale azzurro è pronto a dare il proprio contribuito alla causa nerazzurra.

