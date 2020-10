Inter-Borussia M, le probabili formazioni: scatta l’ora di Eriksen. Sanchez scalpita

Ci siamo! L’Inter questa sera esordirà in Champions League, ospitando a San Siro il Borussia Mönchengladbach. La squadra nerazzurra va a caccia dei primi 3 punti con l’obiettivo anche di archiviare subito la sconfitta nel derby.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Conte è deciso ancora una volta a puntare sul 3-4-1-2 ma questa volta con Eriksen trequartista: il fantasista danese potrebbe partire titolare dal 1′ e avere una grande chance. In difesa confermati D’Ambrosio e Kolarov al fianco di De Vrij mentre in mediana ci saranno Barella e Vidal.

Altre due sorprese per i nerazzurri. Sulla fascia opposta di Hakimi potrebbe esordire Darmian mentre in avanti Sanchez è favorito per far coppia con Lukaku: Lautaro e Perisic partirebbero così dalla panchina.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Barella, Vidal, Darmian; Eriksen; Sanchez, Lukaku.

BORUSSIA M ((3-4-1-2): Sommer; Ginter, Elvedi, Bensebaini; Lainer, Kramer, Neuhaus, Wendt; Hofmann; Thuram, Plea.

