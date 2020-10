Mercato – L’Inter blinda Matias Fonseca, rinnovo fino al 2023

L’Inter punta sui giovani: è di oggi la notizia, fonte Nicolò Schira, del rinnovo fino al 2023 di Matias Fonseca, l’attaccante italiano nato nel 2001. Figlio e assistito del celebre Daniel, ex attaccante di Napoli, Roma e Juventus, Fonseca milita nelle giovanili nerazzurre dal 2016 e sta scalando le varie gerarchie.

Attualmente fa parte della Primavera e vanta 12 reti in 26 presenze, con un ottimo bottino di 4 centri in Youth League. L’Inter quindi si è assicurata anche per il futuro le prestazioni dell’attaccante che a detta di molti farà molta strada.

