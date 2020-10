Conte a InterTV: “Vogliamo fare meglio della passata stagione e passare il turno”

Antonio Conte, alla vigilia dell’esordio stagionale in Champions League contro i temibili tedeschi del Borussia M’gladbach, ha parlato ai microfoni di InterTv.

Conte ha dichiarato: “Il Borussia non va sottovalutato, è un avversario di tutto rispetto. Non finisci nelle prime 4 del campionato tedesco per caso, vuol dire che sei forte. Sicuramente dovremo aspettarci una bella partita domani. Hakimi, Vidal e Perisic hanno avuto esperienze in Bundesliga si, ma non credo sia un vantaggio significativo per noi. Le esperienze sono tutte importanti, ma poi bisogna adeguarsi alla realtà che si vive e al club in cui si gioca”.

“Da qui alla sosta abbiamo 7 partite in un mese. Dobbiamo affrontarle una alla volta, pensando sempre e solo a quello che si aspetta nell’immediato. Non ci sarà tempo per recuperare, dovremo cercare di ottenere il massimo step by step. Vogliamo passare il girone e migliorare quanto fatto la scorsa stagione”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<