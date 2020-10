Handanovic non teme la Champions League: “Il nostro obiettivo è passare il girone”

Il capitano dell’Inter Samir Handanovic ha parlato a Inter TV nella conferenza stampa prima del match di Champions League in programma domani contro il Borussia Moenchengladbach.

“C’è tanta voglia di fare bene, come sempre. Non vale solo per la Champions, anche per le partite di allenamento. In Europa ci portiamo grandissime esperienze e ottime partite, ma anche poca continuità come con Barcellona e Dortmund l’anno scorso. Veniamo da due anni giocati molto bene, ma è mancato un pizzico per passare il turno e dobbiamo portarci dietro quanto fatto di buono. Serve un altro spirito per partite forte e passare il girone. E’ il nostro obiettivo”.

“Il Borussia ha un meccanismo collaudato: giocano insieme da due o tre anni, sanno cosa vogliano. Pressano e corrono, hanno qualità in attacco. Quelli sono i loro punti di forza. In Champions i dettagli sono sempre importati, in ogni ruolo e in ogni giocatore. Sono quelli che spostano le partite, in positivo o negativo. Ma è il bello della di questa coppa: ci sono le migliori squadre d’Europa e il livello si alza”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<