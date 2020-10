Inter-Borussia M, le ultime di formazione: c’è Eriksen! Sanchez più di Lautaro, dubbio sulla sinistra

Mancano sempre meno ore al fischio d’inizio di Inter-Borussia Mönchengladbach, gara valida per la prima giornata della fase a gironi di Champions League. Antonio Conte, riferisce Sky, avrebbe risolto quasi tutti gli ultimi dubbi di formazione. In attacco la spuntano Christian Eriksen ed Alexis Sanchez, che scalzeranno Stefano Sensi e Lautaro Martinez per un posto da titolare. L’argentino riposerà, mentre l’italiano pare essere alle prese con un piccolo affaticamento muscolare. Centrocampo confermato in blocco, con l’unico piccolo ballottaggio tra Ivan Perisic e Matteo Darmian sulla sinistra. Davanti ad Handanovic, infine, ancora niente Bastoni: si va verso la conferma del terzetto D’Ambrosio-de Vrij-Kolarov.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Kolarov; Hakimi, Vidal, Barella, Perisic; Eriksen; Lukaku, Sanchez. All: Conte.

BORUSSIA MOENCHENGLADBACH (3-4-1-2): Sommer; Ginter, Elvedi, Bensebaini; Lainer, Kramer, Neuhaus, Wendt; Hofmann; Plea, Thuram. All: Rose.

