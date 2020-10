Inter-Borussia Moenchengladbach: info e orari della conferenza stampa di Antonio Conte

Prima il derby, poi l’esordio in Champions League in programma mercoledì sera a San Siro contro il Borussia Moenchengladbach. Due sfide speciali per l’Inter e per Conte, chiamato agli straordinari con la rosa decimata dal coronavirus.

La Uefa ha reso noto che la conferenza stampa della vigilia in casa Inter, che vedrà protagonisti Conte e un giocatore, è fissata per martedì 20 alle ore 14 ad Appiano Gentile, mentre alle 15.30 avrà luogo l’allenamento di rifinitura. Alle 18.30 invece è prevista la conferenza del tecnico Rose a San Siro, con annessa ricognizione dei tedeschi sul prato del Meazza.

