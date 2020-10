VIDEO – L’Inter carica il derby: “La nostra città, la nostra voce”

Non sarà il solito derby quello tra Inter e Milan in programma domani pomeriggio alle 18.00, a causa dell’assenza forzata da parte dei tifosi sulle tribune di San Siro. La stracittadina milanese, però, come ogni anno conserva un suo fascino storico inimitabile, una lotta eterna tra due club che si giocano il dominio sportivo sulla città. Un match, tra l’altro, che quest’anno assume une rilevanza superiore per via dello scontro al vertice che vede le due formazioni protagoniste in questo avvio di campionato. E l’Inter Media House, per onorare l’evento, ha scelto di centrare l’attenzione sui tifosi nerazzurri nel video che presenta il derby di Milano:

