CdS – Inter, Skriniar bloccato in Slovacchia: cosa cambia rispetto al ‘caso Ronaldo’

Ha alzato un bel polverone in Italia il caso Covid-19 legato a Cristiano Ronaldo. L’attaccante della Juventus, accusato dal ministro Vincenzo Spadafora per aver violato il protocollo lasciando Torino per raggiungere il ritiro del Portogallo, è risultato pochi giorni fa positivo al coronavirus. Il calciatore ha comunque ottenuto il permesso per rientrare in Italia e svolgere sempre presso il capoluogo piemontese l’isolamento obbligatorio, in attesa di poter sconfiggere il virus e tornare a disposizione di Andrea Pirlo.

Un caso che ha fatto infuriare i tifosi dell’Inter, dal momento che Milan Skriniar – positivo al tampone della scorsa settimana con la propria nazionale – non ha potuto lasciare la Slovacchia per rientrare a Milano. Questa la spiegazione illustrata questa mattina in merito ai due diversi casi, sulle pagine del Corriere dello Sport: “Skriniar aspetta il via libera dalle autorità slovacche per rientrare. Non può fare come Ronaldo a causa delle leggi diverse tra Slovacchia e Portogallo. Non arriverà prima di martedì”.

