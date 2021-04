Inter-Cagliari, gara affidata a Pairetto. I precedenti fanno sorridere Conte

Il direttore di gara non ha ancora arbitrato i nerazzurri in questa stagione

Designato l'arbitro per la sfida fra Inter e Cagliari, in programma domenica prossima alle ore 12.30. La partita sarà diretta da Luca Pairetto, che guiderà la formazione nerazzurra per la settima volta nella sua carriera. Nei precedenti incontri sono arrivati quattro vittorie per la Beneamata, un pareggio ed una sconfitta.