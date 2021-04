Inter-Cagliari, Marotta (Dazn): “Conte è un vincente. Centro estetico? Il nostro è la Pinetina”

Il dirigente nerazzurro a pochi minuti dal calcio d'inizio del match

L' Inter oggi contro il Cagliari cercherà di mantenere il distacco di 11 punti sul Milan in classifica. I nerazzurri vogliono l'undicesima vittoria consecutiva, per avvicinarsi sempre di più all'obiettivo Scudetto. A pochi minuti dal calcio d'inizio è intervenuto Beppe Marotta , raggiunto dai microfoni di Dazn.

INSIDIE DEL MTCH - "Bisogna avere la forza di non guardare la classifica, ma vedere la determinazione. Per il Cagliari è una partita fondamentale e dobbiamo essere preparati".

ESTETICA -"Il nostro centro estetico è la Pinetina, c'è uno staff preparato ed un fiore all'occhiello per far allenare la nostra squadra nel migliore dei modi. Condivido l'opinione di Conte, non è guardando il possesso palla che si vincono le partite e i campionati. Riberto Herrera diceva che il possesso territoriale non significa avere il possesso calcistico, che si fa con i punti".