Inter-Cagliari, Gagliardini (Dazn): “Contento di rivedere Nainggolan e Godin, ma in campo…”

Nerazzurri a caccia dell'undicesima vittoria di fila

Poco prima del fischio d'inizio ha parlato ai microfoni di Dazn Roberto Gagliardini. Ecco le sue parole sugli ex InterNainggolan e Godin: "Per loro non è una partita come le altre, sono contento di rivederli. Poi quando siamo in campo giù la testa e battaglia".