Inter-Cagliari, le probabili formazioni: Sanchez scalpita, Sensi e Darmian tentano Conte

La squadra nerazzurra scenderà in campo alle 12.30 per continuare la striscia di vittorie

Sarà Inter-Cagliari alle 12.30 ad aprire la grande giornata di calcio di questa domenica di Serie A. La formazione di Antonio Conte torna subito in campo dopo l'infrasettimanale che l'ha vista sempre protagonista a San Siro contro il Sassuolo con una vittoria firmata dal gol di testa di Romelu Lukaku. Per quanto riguarda le ultime di formazione, come scritto da La Gazzetta dello Sport, il tecnico leccese si trascina dietro ancora un paio di ballottaggi, soprattutto in attacco tra Lautaro e Sanchez, ma anche a centrocampo per il sostituto dello squalificato Barella che al momento vede Sensi in pole. Possibile sorpresa a destra con Darmian al posto di Hakimi. Vediamo le probabili formazioni di Inter-Cagliari: