Sassuolo-Inter 1-2, Inzaghi la ribalta e torna alla vittoria: calendario e classifica aggiornata

I nerazzurri si consegnano alla sosta per le Nazionali con una vittoria

L'ha vinta (anche) Simone Inzaghi. L'hanno vinta i cambi. Sì, perché è proprio dopo una girandola di quattro sostituzioni in contemporanea che l'Inter - dopo aver concluso il primo tempo in situazione di svantaggio - è riuscita a ribaltare la gara, trovando prima il pareggio con Edin Dzeko (entrato da 33 secondi) e poi il sorpasso con il rigore trasformato da Lautaro Martinez. Prova di carattere dei nerazzurri che ritrovano i tre punti prima della sosta per le Nazionali.