Inter, inizio anno di fuoco: calendario in salita tra gennaio e febbraio

Sfide clamorose tutte raggruppate in un mese solo

Nemmeno il tempo di godersi la vetta della classifica guadagnata battendo il Cagliari 4 a 0, che l' Inter deve subito tornare al massimo della concentrazione. I sorteggi degli ottavi di Champions League hanno infatti donato ai nerazzurri una bella gatta da pelare, forse la peggiore possibile: il Liverpool . Tuttavia a inizio di 2022, i Reds non saranno l'unico cruccio per Inzaghi ed i nerazzurri: il calendario tra gennaio e febbraio si presenta infatti come un vero e proprio Everest.

I nerazzurri infatti inizieranno un tour de force clamoroso il 9 gennaio, ospitando la Lazio di Sarri. Il 12 gennaio sarà poi la volta della Juventus di Allegri, non in campionato ma in finale di Supercoppa Italiana. Il 16 gennaio poi l'Inter sarà ospite dell'Atalanta mentre il 23 tirerà leggermente il fiato con il Venezia. Il 6 febbraio ci sarà il Derby con il Milan mentre il 13 febbraio gli uomini di Inzaghi andranno a sfidare il Napoli. Dulcis in fundo, verso fine febbraio (15/16 febbraio oppure 22/23 febbraio) ci sarà l'andata degli ottavi di Champions League contro il Liverpool.