Klopp sull’Inter: “Sono felice di giocare a San Siro. Lautaro? Uno degli attaccanti migliori al mondo”

Le parole del grande tecnico tedesco

"Ho aspettato 54 anni per andare a giocare a San Siro la prima volta e ora in 3 mesi soltanto accadrà due volte. Non posso che esserne felice, è una bella notizia per me. Sicuramente è un sorteggio duro per noi, sono primi in Italia e hanno vinto lo scorso campionato, sono una grande squadra in un ottimo momento di forma. Vedremo come si evolverà la situazione da qui a febbraio quando ci affronteremo. Conosciamo bene giocatori come Dzeko e Sanchez, ma Lautaro Martinez è per me uno degli attaccanti più eccitanti al mondo".