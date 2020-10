Calvario Sensi, nuovo infortunio muscolare: ecco il punto e i tempi di recupero

“Ho lavorato sulla prevenzione e continuo a farlo anche negli allenamenti. Voglio farmi trovare sempre pronto”, aveva dichiarato Stefano Sensi al termine di Inter-Fiorentina 4-3, cercando di spiegare il motivo dei continui problemi fisici accusati nella scorsa stagione. E dopo un inizio di quella attuale piuttosto positivo, sembrava davvero che quel calvario fosse stato messo alle spalle definitivamente. Invece, ecco l’ennesima tegola: risentimento muscolare alla coscia sinistra e nuovo ritorno in infermeria. L’Inter, in estate, ha comunque deciso di riscattarlo dal Sassuolo, ma è evidente che un problema ci sia e sia innegabile.

Infortunio Sensi, i tempi di recupero

Quali i tempi di recupero per l’infortunio di Sensi? Fare una previsione precisa è difficile, complice la sua storia clinica (che richiede prudenza) e la natura dell’infortunio, non proprio chiarissima. Lo scenario più probabile è quello di un forfait di un paio di settimane, anche se La Gazzetta dello Sport parla, in caso vada tutto bene, anche di soli 10 giorni.

