Shakhtar-Inter, le probabili formazioni: Conte ritrova Young, Brozovic favorito su Eriksen

A partire dalle 18.55 l’Inter tornerà in campo per giocarsi la seconda giornata di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. Dopo il pareggio nell’esordio di settimana scorsa contro il Borussia M’Gladbach, Antonio Conte e i suoi uomini vanno alla ricerca della vittoria, per ottenere innanzitutto il primato e superare proprio la formazione ucraina reduce dal successo inatteso contro il Real Madrid. Di fronte, rispetto alla vittoria schiacciante in Europa League, i nerazzurri si troveranno una squadra più consapevole, ma soprattutto piena di talento in ogni reparto.

Per contrastare la fantasia dello Shakhtar, Conte si affida così alla difesa migliore in questo momento, riconfermando in blocco i tre centrali già schierati a Genova. Sulle fasce tornano sia Hakimi che Ashley Young, con Vidal e Brozovic ancora una volta in coppia sulla mediana. Barella dovrebbe agire sulla trequarti con Eriksen in panchina, mentre in avanti spazio come sempre alla LuLa.

SHAKHTAR INTER, LE PROBABILI FORMAZIONI

SHAKHTAR DONETSK (4-3-3): Pyatov; Dôdo, Khocholava, Bondar, Kornienko; Alan Patrick, Stepanenko, Marcos Antonio; Tetê, Dentinho, Solomon. All. Castro.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Brozovic, Vidal, Young; Barella; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte.

