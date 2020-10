Inter, Conte può sorridere: l’emergenza è rientrata. Radu e Gagliardini ok, Skriniar atteso in Italia. Ansia Sensi

Dopo un periodo davvero duro, nel quale diversi giocatori erano rimasti out per problemi vari, finalmente la rosa dell’Inter ricomincia a prendere forma. L’emergenza, causata principalmente dai numerosi casi Covid, sembra essere sul punto di rientrare definitivamente. Questa sera, contro lo Shakhtar Donetsk in Champions League, la squadra risentirà ancora di qualche assenza, ma già dalla partita successiva (sabato alle 18 contro il Parma) la maggior parte dell’infermeria dovrebbe finalmente svuotarsi.

Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, infatti, sia Ionut Radu che Roberto Gagliardini si sono finalmente negativizzati. Lasciato alle spalle il problema Covid, i due sono pronti a tornare ad allenarsi ad Appiano Gentile. L’unico ancora positivo resta Milan Skriniar, che in accordo con le autorità slovacche rientrerà in Italia tra oggi e domani. Alexis Sanchez dovrebbe tornare disponibile già per sabato (dopo il fastidio muscolare che lo terrà out questa sera), mentre Stefano Sensi è l’unico che preoccupa. Per lui si parla di risentimento muscolare alla coscia sinistra, con conseguente necessità di riposo di almeno una decina di giorni.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<