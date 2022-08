TS – Inter, la cessione è più vicina? Il parere dell’esperto

La questione sulla possibile cessione dell' Inter ad un fondo arabo o statunitense riemerge dalla nebbia a cicli ben definiti. Dopo qualche mese di silenzio infatti, sono rispuntate di recente voci su possibili interessamenti di fondi americani all'acquisto del club, che non versa economicamente in buone acque. A tal proposito l'esperto Andrea Zanon , consigliere strategico dei ministri finanziari in Medio Oriente, di Privaty Equity Groups e, soprattutto, di Fondi Sovrani (come PIF) ha parlato a Tuttosport.

Zanon, nell'intervista al quotidiano sportivo, ha dichiarato: "Di recente membri del fondo PIF sono stati in Romagna: sarebbero interessati ad acquisizioni immobiliari nella zona. Con l'Inter la situazione non è cambiata rispetto a quella che io stesso a dicembre dipingevo, parlando di negoziazioni avanzate con PIF. Le difficoltà economiche del club sono ben note, ma PIF non è l'unico "attore" in gioco. Credo che i nerazzurri stiano negoziando una possibile cessione con diversi fondi, anche statunitensi. Potrebbe però anche essere solo una tattica per cercare di riaccendere proprio l'interesse saudita per la squadra".