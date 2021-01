TS – Bloccati i discorsi su nuovo sponsor e stemma: l’Inter pensa prima alla cessione

Tiene banco in casa Inter la questione sull’acquisizione da parte del fondo BC Partners delle quote di maggioranza della società. In questi giorni ha fatto discutere la notizia di cambio dell’identità dell’Inter: la società sta pensando al futuro e vuole rinnovarsi; per questo vorrebbe cambiare la sua immagine con un nuovo marchio e un nuovo sponsor.

Come riporta Tuttosport, in casa Inter è stata congelata ogni attività riguardante il futuro: sono state infatti bloccate tutte quelle operazioni che potrebbero avere un forte impatto sull’Inter che verrà. Negli ultimi giorni si è molto discusso del cambio di sponsor principale per il dopo Pirelli. Anche la questione del nuovo logo verrebbe congelata: prima la società dovrà sistemare la difficile situazione economica e finanziaria del club, magari con la cessione delle quote di maggioranza al fondo Bc Partners.

