CdS – Lunedì c’è stato un vertice di mercato in casa Inter: si pensa al colpo in attacco

Dopo la vittoria contro la Juventus in campionato, la società nerazzurra torna a pensare al mercato. La linea è stata ben chiara: niente investimenti in questa sessione di calciomercato. L’Inter quindi può solo sfruttare le opportunità fino alla fine del mercato che si chiuderà il primo di febbraio.

Come riporta il Corriere dello Sport, nella giornata di lunedì si è tenuto un vertice di mercato tra Marotta, Ausilio e Conte. Mancano poco meno di due settimane alla chiusura del mercato e l’Inter vorrà provare a rinforzare la rosa. L’attacco rimane il reparto da rinforzare, anche al costo di arrivare al fotofinish. La caccia si concentra su una punta: un giocatore che abbia fisico e che attacchi la profondità. L’idea è quella di andare a cercare all’estero per trovare un affare low cost, per esempio un prestito fino alla fine della stagione e con parte di stipendio pagato.

