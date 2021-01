TS – Sanchez e Vecino si allenano in gruppo, Pinamonti rientra, D’Ambrosio out

Buone notizie in casa Inter per Alexis Sanchez. Il cileno era uscito acciaccato dalla sfida di domenica contro la Juventus, ma per il cileno non è niente di grave. Il reintegro Matias Vecino potrebbe essere il vero acquisto di gennaio, mentre Andrea Pinamonti si allena in attesa da novità dal mercato.

Come riporta Tuttosport, il ‘Nino Maravilla’ finora ha deluso le aspettative e non dà garanzie all’allenatore dal punto di vista fisico. Sanchez al termine della partita con la Juve ha accusato un fastidio tra l’inguine e l’adduttore. Lo staff medico ha assicurato di non aver riscontrato nessun problema, Sanchez si è quindi allenato coi compagni, idem Pinamonti. Un altro rientro è quello di Vecino, l’uruguaiano è ormai recuperato. Ancora ai box Danilo D’Ambrosio: il difensore starà fuori ancora 10 giorni.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<