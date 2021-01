Dall’Inghilterra – Offerta del Manchester United per Eriksen: prestito ad una condizione

Come già accennato questa mattina, qualcosa inizia a muoversi seriamente per Christian Eriksen. Agenti e intermediari del trequartista danese stanno dialogando con diversi club, specialmente in Inghilterra dove il calciatore tornerebbe volentieri grazie alla familiarità che lo lega alla Premier League. A tal proposito, l’esperto di mercato Ian McGarry, intervenuto sulle frequenze del Transfer Window Podcast, ha rivelato un’offerta già recapitata all’Inter da parte del Manchester United.

Solskjaer starebbe infatti cercando un vice per Bruno Fernandes e l’identikit del danese sarebbe per una serie di motivi quello ideale. Si tratterebbe di un prestito secco fino al termine della stagione, a condizione che l’Inter si faccia comunque carico della maggior fetta dell’ingaggio da pagare ad Eriksen da qui a giugno. Pare, infatti, che i Red Devils si siano già offerti di pagare 1,5 milioni di euro rispetto ai 4 totali che spettano al danese da qui al prossimo giugno. Considerate le nuove direttive nerazzurre, difficile che questa formula possa però andar bene ai dirigenti interisti.

