GdS – Inter, nessun movimento in attacco? Pinamonti tolto dal mercato

Qualora non dovesse esserci nessun’altra uscita in casa Inter dopo quella di inizio gennaio che ha consentito a Radja Nainggolan di tornare in prestito al Cagliari, il club nerazzurro potrebbe seriamente non condurre alcuna operazione di mercato in entrata rimanendo difatti con l’attuale organico fino al termine della stagione. Uno scenario che numericamente potrebbe anche andar bene visto che la squadra nelle mani di Antonio Conte è stata ben allestita dalla società ad inizio anno, ma che probabilmente sicuramente essere ancora più funzionale con altri interpreti in relazione al credo tattico del tecnico leccese.

Chi sembrava sul punto di andar via e che invece potrebbe inaspettatamente rimanere è Andrea Pinamonti. Il centravanti classe 1999 ha avuto pochissime opportunità in questo inizio di stagione e pare non abbia convinto appieno lo stesso Conte. Sebbene le proposte arrivate nei suoi confronti da diversi club italiani, e in particolar modo dal Benevento di Pippo Inzaghi, l’attaccante cresciuto nel settore giovanile nerazzurro non andrà via. Come scritto sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, l’Inter lo ha tolto definitivamente dal mercato in uscita.

