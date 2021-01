TS – Torreira deluso dal prestito all’Atletico: l’Arsenal pensa ad uno scambio con Eriksen

Tra conferme e smentite delle ultime ore, l’ultimissimo nome accostato al centrocampo dell’Inter per questa sessione di calciomercato è quello di Lucas Torreira. Il centrocampista uruguagio non è contentissimo dello spazio che il Cholo Simeone gli ha riservato in questi primi mesi trascorsi in prestito all’Atletico Madrid. Da tali presupposti, come riferito in edicola questa mattina da Tuttosport, l’Arsenal potrebbe pensare di richiamarlo dal prestito per dare il via ad una nuova operazione.

I Gunners, nello specifico, potrebbero infatti proporre l’ex Sampdoria all’Inter per uno scambio di prestiti alla pari con Christian Eriksen. Il danese è un obiettivo forte per gli inglesi, specialmente dopo il vuoto sulla trequarti che ha creato l’addio di Mesut Ozil. Una formula che al club nerazzurro potrebbe andar bene, visto che Torreira potrebbe essere utilizzato perfettamente nel ruolo di vice Brozovic. Anche il prestito secco fino a giugno è una soluzione che ai dirigenti interisti piace, considerando che per fine stagione il vero importante assalto verrà fatto nei confronti di De Paul.

