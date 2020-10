Colonnese: “Inter, con la Lazio due punti persi. Eriksen? Conte non vuole togliere certezze alla squadra”

Francesco Colonnese, ex difensore dell’Inter, è intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva all’indomani del pareggio rimediato dai nerazzurri all’Olimpico contro la Lazio.

Ecco le sue parole: “Ieri ha avuto la sensazione di vincerla ma non è stato così. Ha avuto la partita in pugno per 60 minuti dopodiché in modo incredibile la Lazio è riuscita a pareggiare. Per come è andata la gara sono più 2 punti persi che uno guadagnato”.

Su Eriksen: “Non ha ancora dimostrato il suo valore, gioca in modo diverso e sta facendo fatica ad inserirsi. Conte va avanti col suo modulo, è convinto non sia giusto togliere certezze alla squadra. Il Conte della Juve badava molto alla fase difensiva, adesso pensa più a quella offensiva. Ma per me la difesa rimane fondamentale, deve essere solida”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<