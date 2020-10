Sky – Stallo Nainggolan, distanza tra Inter e Cagliari: trattativa a rischio?

Fase di stallo nella trattativa tra Inter e Cagliari per il ritorno in Sardegna di Radja Nainggolan. Secondo quanto riportato da Sky Sport, a poche ore dalla chiusura del mercato, non c’è ancora intesa tra i due club.

Il centrocampista belga ha già raggiunto un accordo di massima con il Cagliari ma c’è distanza economica sul conguaglio economico che i rossoblu dovranno versare nelle casse dell’Inter, sempre disposta a cedere Nainggolan solo a titolo definitivo.

