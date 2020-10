Mercato – Moses, speranza viva: Conte lo rivuole in maglia Inter

Antonio Conte vuole un esterno in queste ultime ore di mercato. Dopo aver detto addio a Marcos Alonso ed Emerson Palmieri, gli occhi sono rivolti ad una vecchia (ma non troppo) conoscenza in casa Inter: il tecnico nerazzurro, infatti, starebbe spingendo per riavere con sé Victor Moses, rientrato al Chelsea.

Secondo Gazzetta.it, i Blues chiedono un prestito oneroso, mentre l’Inter continua a avanzare con insistenza la proposta di un prestito gratuito per liberarsi dell’esterno destro nigeriano, che da gennaio aveva servito 5 assist in 20 presenze a Milano.

