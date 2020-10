L’agente di Nainggolan nella sede dell’Inter: il punto sulla sua cessione, tra Cagliari ed estero

Alessandro Beltrami, agente di Radja Nainggolan, è arrivato in questi minuti nella sede nerazzurra per parlare del futuro del suo assistito. Il centrocampista belga, come noto, ha manifestato in più occasioni il suo desiderio di tornare a vestire la maglia del Cagliari, ma al momento la trattativa sembra apparentemente bloccata.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’obiettivo del procuratore è cercare di trovare una soluzione per riportare l’ex Roma in terra sarda; per Calciomercato.com, invece, si potrebbe aprire uno spiraglio dall’estero. La sensazione, comunque, è che qualcosa si possa smuovere in queste ore per il futuro prossimo di Radja Nainggolan.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<