CM.Com – Gervinho all’ultimo giorno di mercato? L’agente si trova a Milano

Si apre uno spiraglio per una trattativa last minute in quest’ultimo giorno di mercato: l’agente di Gervinho Pino Calabria, infatti, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, si troverebbe a Milano. Il nome dell’ivoriano ex Roma era stato accostato ai nerazzurri prima del ritorno di Pinamonti, con la pista che si era raffreddata una volta ufficializzato l’approdo dell’attaccante alla Pinetina.

Ora, le parti potrebbero riavvicinarsi in quella che sarebbe l’ultima (probabilmente) grande chance per l’ex velocista dei giallorossi in una big del nostro campionato. Gervinho è reduce da due stagioni al Parma.

