De Vrij promosso dai quotidiani: l’Olimpico (quasi) vuoto ha influito?

Quando l’Inter era tornata all’Olimpico per sfidare la Lazio nelle ultime stagioni, per Stefan de Vrij non era stata una vera e propria passeggiata. Dopo il suo addio ai capitolini ed il successivo passaggio all’Inter, affrontata nella gara decisiva per l’approdo in Champions League, infatti, i tifosi biancocelesti non sono riusciti a perdonarlo.

Nella giornata di ieri, il difensore olandese è stato uno dei migliori in campo per la formazione di Antonio Conte. La Gazzetta dello Sport lo promuove con un 7, dicendo di lui: “Nell’autorevole primo tempo dell’Inter c’è molto dell’olandese che assicura tranquillità alla squadra sbilanciata in attacco. Alza la linea e accorcia la truppa“. Anche per il Corriere dello Sport la sua prestazione è da 7: “L’olandese, dentro l’Olimpico quasi vuoto, può giocare più serenamente e senza essere sommerso dai fischi. È un top e si vede“.

La mancanza di tifosi allo stadio, dunque, può aver influito. Per Tuttosport, invece, la sua prestazione è appena sufficiente, con un 6: “Controlla senza patemi“.

