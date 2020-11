L’Inter di Conte non decolla, Tuttosport attacca: “In condizioni normali sarebbe pronto Allegri”

Antonio Conte è finito al centro delle polemiche dopo l’avvio a rilento della sua Inter. I numeri non sono dalla parte del tecnico nerazzurro, a differenza magari di un gioco e progetto che sembra far intravedere qualcosa di promettente.

In Italia però ciò che conta prima di tutto è il risultato e così Conte è tornato ad essere messo in discussione. Secondo quanto riportato da Tuttosport, in condizioni normali, senza i problemi legati a questa strana stagione segnata dall’emergenza coronavirus, sarebbe già iniziato il toto-nomi e il profilo di Allegri avrebbe già iniziato ad aleggiare su Conte.

