Futuro, mercato, comunicazione e rinnovo: il futuro dell’Inter di Conte passa da quattro mosse

L'arrivo in Italia di Steven Zhang servirà a fare chiarezza e programmare il futuro

L'arrivo in Italia di Steven Zhang si preannuncia cruciale per le sorti del futuro dell'Inter e di Conte. Come riportato dal Corriere dello Sport, con il 19esimo scudetto in bacheca, ci sarà tutto il tempo per sedersi attorno al tavolo e programmare il futuro.

Poi si dovrà fare chiarezza attorno al budget a disposizione in vista della prossima finestra di mercato: Conte vuole rafforzare la sua Inter, per confermarsi in Italia e tornare grandi in Europa. In base a quello che si potrà fare, dovrà essere fatta chiarezza anche all'esterno, in base a quelli che sono i reali obiettivi del club.