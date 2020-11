Garlando risponde a Conte: “All’Inter manca furore. Vino? Lo beva e restituisca buon umore e passione”

L’Inter è reduce dal pareggio esterno per 1 a 1 contro l’Atalanta. E’ stata una gara interpretata bene dagli uomini di Antonio Conte, che erano passati in vantaggio grazie a Lautaro Martinez prima del pareggio di Ruslan Malinovskyi. Nel dopo partita il tecnico leccese ha fatto una battuta in conferenza stampa, dicendo di togliere il vino da tavola a chi lo reputa più riflessivo. A queste dichiarazioni ha risposto Luigi Garlando, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport.

Queste le sue parole: “Sono tra i critici che ha rilevato nell’Inter e in Conte un minor furore rispetto al passato. Assicuro che bevo con moderazione, ma togliere il vino da tavola direi proprio di no, perché è buono e fa bene. In vino veritas: ieri all’Inter è mancato il furore di chiudere una gara che aveva in pugno e per spezzare il palleggio dell’Atalanta che ha portato al pareggio. A lei (Conte ndr.) piace il Brunello di Montalcino, lo confidò a Londra. Questo è il mio consiglio: lo beva e restituisca buon umore e passione”.

