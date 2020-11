L’Inter subisce troppi gol in casa. Conte non rischia: col Real Madrid la difesa titolare

C’è bisogno di intervenire il prima possibile sulla fase difensiva: lo sa bene l’Inter e lo sa bene soprattutto l’allenatore Antonio Conte che in questo inizio di stagione ha subito fin troppe reti. Se da una parte è vero che la formazione nerazzurra non segnava così tanto in un inizio di campionato da 23 stagioni, è pur vero che da 9 anni non incassava così tanti gol. Ma il dato ancor più strano è che soprattutto a San Siro gli uomini in maglia interista soffrono particolarmente: i numeri raccontano che Handanovic in trasferta subisce la media di 1,16 reti a partite, che al Meazza raddoppiano e diventano 2,2.

In attesa di intervenire mettendo a punto delle disattenzioni di squadra commesse a turno giornata dopo giornata, una prima mossa effettuata da Conte sarà quella di schierare innanzitutto la difesa titolare nella sfida di domani sera contro il Real Madrid in Champions League. Un match in cui l’Inter si gioca le proprie chance di tornare in scia per il discorso qualificazione e in cui il tecnico leccese farà affidamento al trio Skriniar, de Vrij e Bastoni. Nessun calcolo e nessuna strategia, per il turnover ci sarà spazio più avanti, ma domani la posta in palio è troppo alta per poter prendersi altri rischi.

